Україна та Євросоюз продовжили дію «транспортного безвізу»

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Україна та Європейський Союз продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця 2025 року.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Тобто українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Це вже четверте продовження угоди з 2022 року. Завдяки їй український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.

«Транспортний безвіз» — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі», — зазначив премʼєр Шмигаль.