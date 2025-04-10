Україна та Євросоюз продовжили дію «транспортного безвізу»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Україна та Європейський Союз продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця 2025 року.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Тобто українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Це вже четверте продовження угоди з 2022 року. Завдяки їй український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.
«Транспортний безвіз» — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі», — зазначив премʼєр Шмигаль.
- «Транспортний безвіз» ввели в червні 2022 року. Завдяки йому українські товари експортуються до Європи значно швидше, адже не потрібно затримуватись на митницях і оформлювати додаткові документи. Експортери можуть оформити транзитні декларації в Україні та безперешкодно їхати з ними до ЄС.