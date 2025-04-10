ЗСУ скасували наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Насірова

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Військова служба правопорядку у Збройних силах розпочала службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомляли медіа та правозахисники.

Попередньо встановили, що солдата запасу Насірова призвали на службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Він добровільно виявив бажання служити у війську. Призов експосадовця здійснили за наказом командира в/ч А0139 від 7 квітня. Командир вже визнав наказ протиправним і скасував його.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень передадуть правоохоронцям.

«У Збройних силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися», — йдеться в повідомленні.