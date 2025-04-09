Хотів отримати громадянство РФ і заплатив 300 тисяч рублів. Полонений китаєць розповів деталі служби в армії Росії

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Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня взяли в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ.

Про це Укрінформу повідомив начальник Групи звʼязків з громадськістю ОТУ «Луганськ», підполковник Дмитро Запорожець.

Російське громадянство китайцю пообіцяв посередник у КНР, якому він і заплатив кошти. Полонений стверджує, що офіційно він приїхав до РФ як турист, хоча родина знала про його подальші наміри.

Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — там у групі були й інші громадяни Китаю. Під час підготовки вони не мали перекладача, а комунікація відбувалася через жести та переклад у мобільному застосунку.

Полонений з Китаю співпрацює з українськими правоохоронцями. Жестами та звуками, які імітують дрон, він намагався розповісти слідчим, що сталося на полі бою і як вони прийняли рішення здатися в полон.



Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї.