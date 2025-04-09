День на Урані виявився довшим за попередні оцінки. Але лише на 28 секунд

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NASA

Дослідження астрономів показали, що доба на Урані триває на 28 секунд довше, ніж думали раніше — тобто 17 годин 14 хвилин і 52 секунди.

Дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

Раніше тривалість доби на Урані визначили за допомогою даних з космічного зонду Voyager-2, який досліджував планету у 1986 році. Космічний телескоп Hubble також десятиліттями збирав дані з Урану.

Переоцінити період обертання Урану та, відповідно, тривалість доби на планеті вдалося за допомогою спостережень за його полярними сяйвами та магнітними полюсами. Цей метод може допомогти визначати період обертання будь-яких небесних тіл, де є полярні сяйва, зокрема екзопланет.

Похибка у 28 секунд у періоді обертання Урану може здатися незначною. Однак через неї виникла похибка у визначенні розташування магнітних полів планети на цілих 180 градусів довготи вже через 1,7 року після прольоту Voyager-2. Через це протягом десятиліть науковці не могли встановити розташування осі магнітного поля планети відносно осі її обертання.

Полярні сяйва на Урані. NASA

Завдяки знімкам полярних сяйв Урану в ультрафіолетовому діапазоні, які телескоп Hubble робив у 2011—2022 роках, науковцям вдалося визначити період обертання з точністю, у 1000 разів більшою ніж раніше.

Так встановили, що доба на Урані триває 17 годин 14 хвилин і 52 секунди. Ці вимірювання допоможуть у подальшому вивченні магнітного поля планети та плануванні місій до неї.