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Праворадикальна «Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій по всій Німеччині.

Про це пише німецька газета Die Welt з посиланням на дані соцопитування Ipsos.

Якби вибори до Бундестагу провели в найближчу неділю, то АдН здобула б 25% підтримки. Показники її підтримки зросли на 3% від останнього опитування.

Тобто АдН випередила б консервативний блок «Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів» (ХДС/ХСС), який готові підтримати 24% респондентів. Це найгірший показник ХДС/ХСС за останні три роки. Від останнього опитування показник підтримки блоку впав на 5%.

Водночас 15% проголосували б за соціал-демократів, а ще по 11% — за «Лівих» і партію «Зелених».

«Альтернатива для Німеччини» — це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Із січня 2023 року її рейтинг постійно зростає. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найвища підтримка АдН — у східній, біднішій частині Німеччини. Ще одна важлива тема, яка хвилює німців, — міграція. Тож АдН зробила цю проблему центральною у своїй виборчій програмі. Партія пропонує обмежити кількість мігрантів, які зможуть приїздити в Німеччину, і відмовитися від будь-яких обовʼязків перед Європейським Союзом. Зараз в ЄС діють квоти, за якими країни-учасниці мають щороку приймати певну кількість мігрантів. АдН пропонує розвʼязувати це питання виключно на національному рівні.