У столиці Домінікани обвалився дах нічного клубу — понад 70 людей загинули

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У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня обвалився дах нічного клубу Jet Set. Через це загинули 79 людей, ще 223 постраждали.

Про це пишуть The Guardian і CNN.

Дах Jet Set обвалився, коли у клубі проходив концерт співака Раббі Переса. Що стало причиною трагедії — поки незрозуміло. Самого Переса вже дістали з-під завалів, він у стабільному стані.

Під завалами нічного клубу Jet Set сподіваються знайти вцілілих. Getty Images

Рятувальники продовжують розбирати завали клубу. Під час вечірки там було щонайменше 300 людей. Звуки чують у кількох місцях — там сподіваються знайти вцілілих.

Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB Нельсона Круса.

Reuters

Reuters

«Ми глибоко шкодуємо про трагедію, яка сталася в нічному клубі Jet Set. Усі рятувальні служби надали необхідну допомогу та невпинно працюють. Наші молитви з постраждалими сімʼями», — зазначив президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер.

У країні оголосили триденну жалобу за загиблими в клубі Jet Set.