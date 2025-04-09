Суд зобов’язав Білий дім США відновити доступ журналістів AP до президента — уряд не може карати медіа за позицію

Новини

Федеральний суддя наказав Білому дому США відновити повний доступ журналістів Associated Press до президента на підставі Першої поправки, яка передбачає, що уряд не може карати медіа за зміст їхніх матеріалів.

Про це пише Associated Press.

Суддя окружного суду США Тревор МакФедден, призначений Дональдом Трампом, постановив, що уряд не має права накладати «санкції» на AP за відмову виконувати указ президента про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

Однак суддя відклав набуття чинності рішення на тиждень, щоб уряд мав час зреагувати або подати апеляцію. Коли рішення вже ухвалили, репортера і фотографа AP не пустили в автоколону з журналістами Білого дому США на захід до Трампа.

«Це важливе рішення. Білий дім не може блокувати медіа лише за те, що вони не повторюють його риторику», — наголосила юристка Інституту Першої поправки при Колумбійському університеті Кейті Феллоу.

З лютого Associated Press відсторонили від участі в так званому пулі журналістів для висвітлення подій в Овальному кабінеті й на борту президентського літака Air Force One. Тоді AP звернулося до суду, вимагаючи визнати, що дії адміністрації президента Трампа порушили право агентства на свободу слова.

Президент США відкрито заявляв, що заблокував доступ AP до себе за те, що агентство не погодилося з перейменуванням Мексиканської затоки. Його адміністрація вважає, що сама має право вирішувати, кого пускати на пресконференції.

«Ті, хто вважає, що позов AP стосується лише назви водойми, подумайте ширше. Ідеться про те, чи може уряд контролювати, що ви говорите», — писала головна редакторка AP Джулі Пейс у колонці для Wall Street Journal.

Натомість Трамп називав AP «радикальними лівими божевільними» і пообіцяв: «Ми не впустимо їх, поки не погодяться називати її Американською затокою».