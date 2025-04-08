«Це тривожно». У США відреагували на полонених китайських військових, які воювали на боці РФ

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що доказ участі китайських громадян у війні проти України — це «тривожно».

Про це Брюс заявила на брифінгу для преси 8 квітня.

«Це тривожно. Участь Північної Кореї викликає занепокоєння і тривожно те, що китайські солдати потрапили в полон», — сказала Теммі Брюс.

За її словами, Китай є головним джерелом підтримки Росії та війни в Україні. Зараз КНР забезпечує майже 80% поставок товарів подвійного призначення до Росії.

Брюс також нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між «цими двома ядерними державами» — тобто Китаєм і Росією — «лише поглибить глобальну нестабільність».

Участь Китаю у війні проти України

8 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснень участі громадян держави у війні.

Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. Крім того, разом з окупантами воюють іноземці з Індії, Непалу, країн Африки.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.