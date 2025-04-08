Forbes: Статки Трампа зменшилися на $500 млн через мита, які він увів

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Статки президента США Дональда Трампа за кілька днів впали на пів мільярда доларів після того, як він 2 квітня увів мита щодо 180 країн світу.

Це оцінки Forbes станом на 8 квітня. До введення мит видання оцінювало статки американського президента в $4,7 мільярда. Менш ніж через тиждень вони скоротилися до приблизно $4,2 мільярда — усе тому, що вартість його державних акцій і приватних активів падає разом із ширшим ринком.

«Президент Трамп запровадив мита проти країн, які роками нас ошукували, щоб американці вигравали в довгостроковій перспективі», — заявила прессекретарка Білого дому Тейлор Роджерс.

За її словами, президент зосереджений на країні, а не на бізнесі. Його активи передані в траст під управлінням дітей, поки сам Трамп керує країною.

Найбільше акції Трампа впали у Trump Media and Technology Group — на 8% за останні три торгові дні, досягнувши найнижчої ціни з жовтня минулого року. Його частка, яка в середу коштувала $2,2 мільярда, зараз становить близько $2 мільярдів. Тут американський президент втратив орієнтовно $170 мільйонів.

Forbes пише: комерційна нерухомість Трампа впала приблизно на $90 мільйонів, якщо припустити, що вона зазнала таких змін, як і публічні компанії комерційної нерухомості. Акції Vornado Realty Trust — фірми, яка є партнером Трампа у двох його найцінніших будівлях, 1290 Avenue of the Americas у Нью-Йорку та 555 California Street у Сан-Франциско — впали на 14%, коли президент США оголосив про мита.

Ціна акцій іншої великої компанії з нерухомості у Нью-Йорку SL Green впала на 15%. Портфель Трампа, включаючи нерухомість Vornado, Trump Tower і 40 Wall Street, зараз оцінюється в $570 мільйонів, ще минулого тижня вартість сягала $660 мільйонів.

Майно у сфері гольфу також втрачає цінність — усе тому, що багато м’ячів, ключок і футболок у професійні магазини надходить із-за кордону. Але справжню загрозу для активів Трампа, вважає Forbes, становить можливість економії. Члени клубів можуть почати менше витрачати на весілля, розкішні обіди або навіть відмовитися від членства.

Бізнес Трампа з гольф-клубами не має прямих аналогів серед публічних компаній, але ситуація на ринку вказує, що справи можуть погіршитися. Акції дорогих компаній у сфері відпочинку, як-от Vail Resorts і Soho House, з минулої середи впали більш ніж на 15%. Такий самий спад зафіксувала і компанія Topgolf Callaway Brands, яка виробляє гольф-ключки та керує гольф-майданчиками. Якщо щось подібне трапиться з гольф-бізнесом Трампа, він може втратити ще близько $70 мільйонів.

Активи Трампа в готельному бізнесі також не в кращому становищі — він володіє сотнями готельних і житлових одиниць у Чикаго й Лас-Вегасі, а найбільшим із них вважають курорт Trump National Doral у Маямі. Якщо їхня вартість знизиться на 16%, це обійдеться йому ще в $65 мільйонів. А його менший бізнес, пов’язаний із ліцензуванням і керуванням брендом, може втратити ще близько $15 мільйонів.

Житлова нерухомість теж подешевшала: акції чотирьох компаній, які володіють квартирами, знизилися в середньому на 13%. Трамп має десятки квартир у будівлях, які збудував багато років тому. Якщо їхня вартість знизиться, він втратить ще близько $20 мільйонів. Найзахищенішими його активами можуть бути пентхаус у Trump Tower і маєток «Мар-а-Лаго». За словами агента з елітної нерухомості Дани Коха, такі активи оцінюються інакше, ніж акції на біржі — вони рідкісні й тому більш стабільні. Але навіть якщо їхня вартість впаде лише на 5%, Трамп втратить ще $32 мільйони.

У фінзвіті Трампа сказано, що він володіє портфелем облігацій і деякими акціями, серед яких — частка в приватній компанії Blue Owl Capital. Її вартість коливається від $5 до $25 мільйонів і впала на 22% після середи. З серпня, коли він подав цей звіт, Трамп отримав два великі прибутки через криптовалютні проєкти. Перший — World Liberty Financial, що обіцяв «фінансову революцію» і начебто переказав Трампу та його родині майже $400 мільйонів. Другий — монета $TRUMP, яка, ймовірно, принесла ще $175 мільйонів до сплати податків.

Проблема в тому, що частину цих грошей Трамп, можливо, залишив у криптовалютах, які дуже нестабільні. Його син Ерік у лютому хвалив Ether, але відтоді ця валюта впала на 45%, включно з падінням на 18% після новини про тарифи Трампа. Якщо припустити, що його $350 мільйонів прибутку впали хоча б удвічі менше, ніж Ether, це ще мінус $32 мільйони.