Reuters: Працівники DOGE використовують штучний інтелект, щоб відстежити повідомлення з критикою Трампа

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Співробітники Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска використовують штучний інтелект, аби відстежувати повідомлення щонайменше одного федерального агентства — і перевіряти, чи нема в них критики президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Reuters поспілкувалося з майже 20 людьми, обізнаними з діяльністю DOGE, а також переглянуло сотні сторінок судових документів за позовами, що оскаржують доступ DOGE до даних. Пишуть, що ці дані свідчать про нестандартне використання ШІ та інших технологій у роботі федерального уряду США.

Так, представники Трампа повідомили деяким працівникам Агентства з охорони довкілля (EPA), що команда Маска впроваджує ШІ для моніторингу повідомлень, які критикують президента США і голову DOGE. Керівництву EPA сказали, що за допомогою штучного інтелекту DOGE моніторить комунікаційні додатки і програмне забезпечення, зокрема Microsoft Teams, яке часто використовують для робочих дзвінків і чатів.

Представники Трампа сказали, що DOGE шукатиме людей, чия робота не відповідає «місії адміністрації США». «Будьте обережні з тим, що ви говорите, що ви друкуєте і що ви робите», — сказало одне з джерел Reuters.

Крім того, самі співробітники DOGE спілкуються через месенджер Signal. Але це може порушувати офіційні правила, бо повідомлення в цьому застосунку з часом можуть зникати — тобто їх важко перевірити чи зберегти.

А ще, як пише Reuters, використання Signal і штучного інтелекту викликає занепокоєння серед експертів з кібербезпеки. Вони бояться, що Ілон Маск і команда Трампа можуть використовувати зібрані штучним інтелектом дані нечесно — наприклад, щоб просувати свої інтереси або тиснути на когось із політичних причин.