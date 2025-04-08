ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю — вони воювали на боці РФ

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У Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він повідомив про наявність документів, банківських карток і особистих даних цих іноземних військовослужбовців.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати», — додав Зеленський.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

Працюють розвідка, СБУ, а також відповідні підрозділи Збройних сил. Тривають слідчі та оперативні дії. Зараз полонені громадяни КНР перебувають у Службі безпеки, уточнив президент.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — заявив Володимир Зеленський.