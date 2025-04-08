NBC News: У США думають про виведення до половини військ зі Східної Європи

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Високопосадовці Міністерства оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військових зі Східної Європи, зокрема з Румунії та Польщі. Такий крок американців може підбадьорити Путіна.

Про це пише NBC News із посиланням на шість поінформованих співрозмовників зі США та Європи.

Ці військові підрозділи входять до контингенту з 20 тисяч військових, яких адміністрація попереднього президента США Джо Байдена відправила у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб посилити оборону країн, що межують з Україною.

Кількість військових, яких можуть вивести, ще обговорюють, але йтися може про майже половину військових, яких ввели за рішенням Байдена.

NBC News із посиланням на слова європейських посадовців пише, що в разі ухвалення Пентагоном це рішення лише посилить побоювання, що США відступають від своїх давніх союзників у Європі, які сприймають Росію як загрозу, що зростає.

«Росіяни сприймуть скорочення військ США як ослаблення стримування, і це лише підвищить їхню готовність втручатися в європейські справи різними способами», — зазначив віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Сет Джонс.

У Міністерстві оборони США не прокоментували це.

«Президент постійно переглядає розміщення військ і пріоритети, щоб забезпечити політику «Америка передусім», — заявив у коментарі NBC News представник Ради національної безпеки Браян Гʼюз.

Водночас видання зазначає: Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, аби європейські союзники більше дбали про власну безпеку самостійно, а США тим часом зосередяться на стримуванні Китаю та інших пріоритетах, зокрема на захисті свого кордону з Мексикою.

«Жорстка стратегічна реальність не дозволяє США зосереджуватися переважно на безпеці Європи», — заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час свого першого закордонного візиту на посаді міністра оборони до Брюсселю в лютому.

Елбрідж Колбі, якого Сенат невдовзі має затвердити на посаді головного політичного радника Пентагону і третьої за рангом особи в оборонному відомстві, давно закликає сфокусуватися на Китаї. Він виступає проти розширення підтримки Україні та вимагає скоротити чисельність американських військ у Європі.

Голова комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер, республіканець з Міссісіпі, розкритикував такий підхід щодо скорочення американської військової присутності в Європі, але не уточнив, про які саме регіони та чисельність йдеться.

Скорочення військ у Європі дозволить США вивільнити ресурси, зокрема для регіону Індо-Тихоокеанського басейну, який у країні вважають пріоритетним. Відмова від розгортання бойових підрозділів у Східній Європі також дозволить американській армії заощадити кошти та інвестувати їх у новітнє обладнання й озброєння, пише NBC News.