Акаунт премʼєра Чехії в X зламали — там зʼявилися пости про напад росіян на чеську армію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Акаунт премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали в соцмережі X зламали — дізналися про це після того, як там зʼявилися пости про нібито напад росіян на чеську армію біля кордону з Калінінградом і підготовку чеських санкцій у відповідь на американські мита.
Про інцидент повідомила речниця уряду Люсі Міхут Єшаткова, передає чеське агентство ČTK.
За її словами, хоч обліковий запис премʼєр-міністра був захищений, зокрема двоетапною автентифікацією, його атакували хакери. Фейкові публікації вже видалили.
В одному з постів, опублікованих хакерами, йшлося про атаку російських військ на чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом. Речниця уряду підтвердила, що це неправда.
У двох інших публікаціях чеською та англійською мовами писали про підготовку санкцій у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.
Поліція розслідуватиме атаку на акаунт прем’єр-міністра Петра Фіали та зʼясовуватиме, як зловмисники обійшли захист облікового запису.
- У 2023 році під атаку хакерів потрапили сайти канцелярії уряду Чеської Республіки та інших державних установ. Торік хакери атакували сайти Міністерства праці та соціальних питань.