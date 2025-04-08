За ніч Сили ППО збили 9 із 46 запущених Росією дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Міноборони України
У ніч проти 8 квітня Сили ППО збили вісім ударних безпілотників Shahed. Ще 31 дрон-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачений).
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Курська та 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з району Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України на сході та півночі країни.
Через атаку постраждали Харківщина, Дніпропетровщина і Донеччина.