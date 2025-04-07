За рік Україна збільшила обсяги виробництва зброї втричі. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 квітня

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«Бабель»

Поки Європа не досягла значних успіхів у створенні наземних сил стримування чи закриття неба над Україною, найбільш надійним інструментом допомоги Києву є інвестиції у виробництво української зброї, пише The Economist. Зрештою, безвідносно до перемирʼя Україна з часом має перетворитись на «сталевого дикобраза», оснащеного всім необхідним для відбиття будь-якої атаки росіян. І український ВПК цілком може впоратися з завданням забезпечити країну більшістю потрібних для опору росіянам ракет, бронетехніки, дронів та артилерійських снарядів.

Українська військова промисловість після радянських часів істотно зменшила обсяги, але зберегла промислову базу. А тепер її супроводжують сотні нових виробництв і спровокований повномасштабною війною динамічний процес інновацій. І якщо в Західній Європі від створення нової розробки до її появи у військових минають кілька років, в Україні на це вистачить кількох місяців.

Торік Україна виготовила зброї на $10 мільярдів ― і це вдесятеро більше, ніж у 2022 році, та втричі більше, ніж у 2023-му, пише видання з посиланням на дослідження Українського інституту майбутнього. Це понад 800 приватних та державних компаній і понад 300 тисяч працівників. Цьогоріч обсяги виробництва мають досягти $15 мільярдів ― але загалом підприємства здатні виробити зброї на $35 мільярдів, просто не вистачає грошей. І дати їх Києву може бути ефективним внеском його європейських союзників, пише видання.

Україна покриває близько половини своєї потреби у зброї вже зараз, стверджує виданню ексміністр оборони України Андрій Загороднюк, який зараз очолює київський Центр стратегічних досліджень. І удари Росії на цей прогрес особливо не впливають. «По деяких виробництвах “прилітало” вже пʼять разів і більше. Вони продовжують працювати», ― каже він.

Цьогоріч Україна планує виробити 5 мільйонів FPV-дронів ― проти 2 мільйонів торік, 30 тисяч далекобійних дронів і три тисячі крилатих ракет на кшталт «Довгого Нептуна» ― хоча останню ціль західні спеціалісти, як-от Фабіан Гофман, вважають занадто оптимістичною.

The Economist називає українські розробки РЕБ одними з найсучасніших у світі й точно кращими за російські та європейські. Зокрема, мова про систему «Ліма», здатну збивати з запланованого курсу російські КАБи.

Ключова проблема українського ВПК ― брак систем ППО. Потреба в них настільки значна, що навіть імпорт із нею не справляється. Однак у січні головнокомандувач Олександр Сирський заявив про розробку Києвом власної системи ППО. Також Україна створила спільне підприємство з французькою компанією Thales ― одним із виробників комплексу SAMP-T.

Частина європейських партнерів розуміють, що вкладання грошей саме в українське виробництво зброї ― найшвидший і найефективніший спосіб підтримки нашої обороноздатності. Але рахунок виділених сум поки що йде на сотні мільйонів євро, а не на мільярди, як цього потребує ситуація, підсумовує медіа.

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