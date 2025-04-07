FT: Анонімний акаунт у Х спричинив хаос на фінансових ринках. Ось чому

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Анонімний акаунт у Х (колишній Twitter) спричинив бурхливі злет і падіння на фондових ринках. Усе через те, що опублікував фейкову новину, що президент США Дональд Трамп нібито думає призупинити дію мит на 90 днів.

Про це пише Financial Times.

Удень 7 квітня в медіа поширили новину про те, що директор Національної економічної ради США Кевін Гассет нібито сказав, що Трамп розглядає 90-денну паузу в запровадженні мит. Ведучі американського телеканалу CNBC прочитали цей заголовок у прямому ефірі, намагаючись пояснити, чому ринок раптово почав рости.

Індекс S&P 500 виріс майже на 6% після появи цього заголовка. Але вже за годину Білий дім спростував інформацію — жодного плану про призупинення тарифів не було. Акції впали майже на ту ж саму величину.

Зрозуміти, звідки взялась інформація про нібито слова Гассета, виявилося непросто. Імовірне першоджерело — користувач із юзернеймом @DeItaone в X, який використовує ім’я *Walter Bloomberg. Він не має стосунку до американського агентства Bloomberg, а сам акаунт базується у Швейцарії. Основна діяльність Волтера Блумберга — копіювати заголовки фінансових новин і постити на своїй сторінці.

О 10:13 ранку Волтер Блумберг опублікував пост із фейковою заявою Гассета. Пост швидко розлетівся мережею, адже на Блумберга підписані 848 тисяч людей. І хоча згодом він видалив пост, скриншоти збереглися.

Дехто припускає, що дезінформація могла виникнути через неточну розшифровку інтерв’ю Кевіна Гассетта на телеканалі Fox News. Там він сказав лише: «Президент [Трамп] вирішуватиме те, що вважатиме за потрібне». Це не було підтвердженням жодної паузи в тарифах, і до того ж інтерв’ю вийшло майже за 2 години до фейкового посту Волтера Блумберга.

Акаунт під назвою Hammer Capital опублікував той самий пост о 10:11 ранку — тобто раніше за акаунт Walter Bloomberg, CNBC або будь-яке інше джерело, яке вдалося знайти журналістам Financial Times.

Багато фінансових новинних стрічок мають дорогу підписку, тому деякі трейдери орієнтуються на агрегатори в соцмережах, як-от @DeItaone. Це свідчить про вразливість ринку до інформаційних вкидів — тому навіть анонімний пост може спричинити 6-відсоткове коливання ринку.

Крім того, ринок реагує не тільки на факти, а й на очікування. Як жартома підсумував один з аналітиків:

«Ми злетіли на 8% через фейковий заголовок, обвалились, коли зрозуміли, що це фейк, а потім знову злетіли — коли подумали: якщо ми настільки реагуємо на фейк, уявіть, як ми відреагуємо на справжню новину».

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%. Євросоюз же обклали 20-відсотковим митом.

Мита США сколихнули світові фондові ринки: найбільші фондові індекси Азії та Європи обвалились, впали ціни на нафту та курс криптовалют. Також падінням відкрився і американський фондовий індекс S&P 500.