ГУР: Вперше в російській зброї виявили індійські деталі

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Система захисту російських дронів Shahed від радіоелектронної боротьби (РЕБ) майже повністю позбулася залежності від американських компонентів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Розвідка оприлюднила інформацію щодо майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються в шести типах російської зброї.

Серед них — CRP-антена російського Shahed, північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 «Кинджал», а також безпілотники Supercam S350, «Гербера» та Zala.

У нових CRP-антенах для дрона «Герань-2» виявили лише два чипи американського виробництва. Це свідчить про намагання Росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї.

Раніше ГУР повідомляв, що в Shahed, застосованих у 2025 році, з’явились нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній з таких антен із 15 компонентів лише два — виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

Більшість решти деталей — китайського виробництва. Це трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми. Наприклад, основний чип CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали й вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений китайською компанією Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Крім того, вперше в російській зброї виявили компонент індійського виробництва — тактовий буфер від Aura Semiconductor в дроні Shahed. Виробники ще двох компонентів наразі не ідентифіковані, але, ймовірно, вони китайського походження.

Загалом у розділі «Компоненти в зброї» на порталі War&Sanctions вже зафіксовано 4 672 деталі, виявлені в 164 зразках зброї, яку Росія використала проти України.