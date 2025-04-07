Bloomberg: Китай обмежив експорт рідкоземельних металів у відповідь на мита Трампа

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Пекін обмежив експорт рідкоземельних металів після того, як президент США Дональд Трамп застосував проти країни нові мита. Ресурси використовують у високотехнологічному виробництві — від електромобілів до зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд держави вирішив посилити контроль за зовнішньою торгівлею сімома видами рідкоземельних металів. Йдеться про самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. У перелік не включили два найпоширеніших метали — неодим і празеодим.

«Вони більш доступні за межами Китаю, що може зробити будь-який контроль менш ефективним. Можливо, їх виключили для того, щоб мати змогу запровадити контроль у майбутньому», — сказав професор Державного університету Бойсе в штаті Айдахо Девід Абрахам.

Це не повна заборона експорту, але тепер будь-які транші за кордон перевірятимуть ретельніше, щоб дізнатися, хто купує ресурси і з якою метою. Після запровадження заходів обсяги поставок деяких інших металів впали до нуля, адже експортерам потрібен час, щоб пройти сертифікацію.

У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що контроль над так званими товарами подвійного призначення, які можуть мати військове застосування, «відповідає інтересам нацбезпеки, стабільності в регіоні та миру у світі». Експортні обмеження не зашкодять міжнародному ланцюгу постачань, додали представники Китайської асоціації виробників кольорових металів.