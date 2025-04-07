США пояснили, чому наклали мита на безлюдні острови біля Антарктиди

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Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що президент Дональд Трамп наклав мита на безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, щоб закрити лазівки країнам для обходу тарифів.

Про це посадовець розповів у ефірі CBS News.

Журналістка Маргарет Бреннан зауважила, що нововведені тарифи спантеличили інвесторів, адже їх, імовірно, вирахували за «якоюсь іншою формулою», а країни, здавалося, вибрали випадково.

«Наприклад, чому острови Герд і Макдональд, які не експортують [товари] до Сполучених Штатів і буквально населені пінгвінами, підпадають під 10-відсоткове мито? Ви використовували штучний інтелект, щоб згенерувати це?» — запитала Бреннан.

Лутнік відповів, що ідея запровадження торговельних обмежень полягала в тому, щоб не залишити жодної держави поза списком. Він пригадав, як у 2018 році під час першого президентського терміну Трамп увів мита проти Китаю. Тоді Пекін, як стверджує міністр, почав обходити їх через інші країни.

«Отже, кінець цим лазівкам. Він [Трамп] намагається сказати: «Я збираюся виправити торговий дефіцит Сполучених Штатів Америки». Це питання національної безпеки... Він втомився від того, що його обдирає решта світу», — сказав Говард Лутнік.