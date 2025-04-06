Reuters: Євросоюз готує відповідь на нові мита Трампа — це стосуватиметься американських товарів на $28 млрд

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Найближчими днями країни Європейського Союзу планують виступити єдиним фронтом проти нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Євросоюз може схвалити перший пакет контрзаходів, який стосуватиметься американських товарів на суму до $28 мільярдів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

ЄС приєднується до Китаю та Канади, які вже запровадили свої мита у відповідь на американські. Це свідчитиме про загострення торгового конфлікту зі Сполученими Штатами.

Зараз держави-члени ЄС стикаються з американськими митами у 25% на сталь, алюміній і автомобілі, а також із «дзеркальними» митами у 20% майже на всі інші товари. Під мита потрапляє близько 70% європейського експорту до США, обсягом $585 мільярдів. Незабаром США також можуть запровадити додаткові мита на мідь, ліки, мікрочипи й деревину.

Єврокомісія вже 7 квітня представить країнам-членам список американських товарів, до яких пропонує застосувати мита у відповідь на мита на сталь та алюміній, а не на весь американський експорт. До переліку потраплять м’ясо, зернові, вино, деревина, одяг, а ще — жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.

У Люксембурзі відбудеться перша зустріч представників торгівлі всіх 27 країн ЄС. Там вони обговорять наслідки мит Трампа і погодять спільну відповідь.

Франція хоче, щоб відповідь ЄС виходила за рамки лише мит, а стосувалася, зокрема зупинки інвестицій у США. Натомість Ірландія закликає до зваженої реакції, адже третина її експорту йде до США. В Італії сумніваються, чи варто взагалі відповідати симетрично.

Наразі переговори з Вашингтоном не дали результатів. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович назвав свої переговори з представниками США «відвертими», але заявив, що американські мита — «шкідливі та безпідставні».

Пропозицію Єврокомісії про перші контрмита винесуть на голосування 9 квітня. Якщо її не заблокує кваліфікована більшість (15 країн, що представляють 65% населення ЄС), мита набудуть чинності у два етапи: частина — з 15 квітня, решта — через місяць.