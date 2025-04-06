Сили ППО відбили комбіновану атаку ракетами й дронами — РФ робила пуски з повітря, землі й моря

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 6 квітня Сили ППО збили над Україною 13 російських ракет і 40 ударних дронів. Ще 53 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Радіотехнічні війська виявили в небі 23 ракети різних типів та 109 безпілотників:

девʼять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області Росії);

вісім крилатих ракет «Калібр» (пуски з акваторії Чорного моря);

шість балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків Брянська область Росії);

109 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (Росія), Чауда (Крим)).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ось підтверджені збиття:

шість крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

шість крилатих ракет «Калібр»;

одна балістична ракету «Іскандер-М»;

40 ударних БпЛА типу Shahed.

Через російську масовану атаку постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.