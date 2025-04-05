В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис на основі латиниці

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Кабінет міністрів 4 квітня затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основні латиниці, який був схвалений Національною комісією з питань кримськотатарської мови.

Про це повідомляє Представництво президента у Криму.

Цей документ — результат масштабної роботи, яка тривала з 2023 року, відповідно до урядового розпорядження. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови.

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу. Зокрема, до розробки долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Меджліс кримськотатарського народу та інші фахівці.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих АР Крим і міста Севастополя.

До моменту ухвалення документа пройшло шість засідань. Завершальне слово було за Національною комісією, яка 4 листопада 2024 року офіційно схвалила проєкт правопису.

«Це рішення має важливе символічне і практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, але й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі. Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений», — наголосили у представництві.