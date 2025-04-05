Зеленський розкритикував реакцію посла США на російський удар по Кривому Рогу

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Президент України Володимир Зеленський розкритикував реакцію пані посла США в Україні Бріджит Брінк на російський ракетний удар по Кривому Рогу.

Після удару пані посол написала: «Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися».

Однак вона не уточнила, що ракета, яка вдарила по Кривому Рогу, — російська.

Коментуючи це, Зеленський зазначив, що реакція посольства США «неприємно дивує». Він погодився зі словами Брінк про те, що «війна має завершитись», але наголосив, що для цього «треба не боятися називати речі своїми іменами».

«Така сильна країна, такий сильний народ — і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей», — написав президент.

Також Зеленський подякував іншим країнам за «принципові заяви» — посольствам Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини та іншим.