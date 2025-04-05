Reuters: Білий дім помилково розіслав українцям листи з наказом виїхати зі США

Новини

Кілька українців, які виїхали до США за гуманітарною програмою через повномасштабне російське вторгнення, отримали електронні листи з вимогою покинути країну. Однак згодом з’ясувалося, що листи їм надіслали помилково.

Про це пише Reuters.

У листі українцям написали, що їхній статус скасували й вони мають сім днів, щоб покинути США, інакше «федеральний уряд вас знайде». Невідомо, скільки людей отримали такий лист.

«Якщо ви негайно не залишите територію США, вас можуть затримати, що призведе до вашого примусового видворення. Ще раз: DHS скасовує ваш гуманітарний дозвіл. Не намагайтеся залишитися в США», — писали в листі.

Згодом речник Департаменту внутрішньої безпеки США заявив, що такі листи надіслали помилково. Тобто гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення Росії в 2022 році, насправді не припинили.

Наступного дня Департамент внутрішньої безпеки надіслав новий лист, у якому повідомив: попередній лист був помилкою, «умови вашого гуманітарного дозволу залишаються без змін».

Одна з українок, яка отримала лист, розповіла журналістам, що «не могла нормально дихати й безконтрольно плакала», коли прочитала його. За її словами, торік у серпні вона продовжила на два роки свій імміграційний статус, а тому безрезультатно намагалася зрозуміти, чому її висилають із країни.