ППО збила 51 російський дрон. Деталі атаки

Новини

У ніч на 5 квітня українська ППО збила 51 російський дрон із 92. Ще 31 безпілотник був локаційно втрачений.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина. Росіяни запускали не тільки ударні дрони, але й безпілотники-імітатори.