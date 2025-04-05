ППО збила 51 російський дрон. Деталі атаки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 5 квітня українська ППО збила 51 російський дрон із 92. Ще 31 безпілотник був локаційно втрачений.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Від російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина. Росіяни запускали не тільки ударні дрони, але й безпілотники-імітатори.
- Увечері 4 квітня російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами. Через це загинула 56-річна жінка, ще сім людей дістали поранень.