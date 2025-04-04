Уряд пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які не підлягають мобілізації

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Кабінет міністрів пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які можуть отримати відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд затвердив законопроєкт про зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав студентів і педагогів.

Від мобілізації пропонують звільнити:

учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку (25 років);

студентів університетів, які вперше здобувають освіту;

докторантів, інтернів і лікарів-резидентів, які вперше навчаються;

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти та наукових установах. Якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням, не меншим за 0,75 ставки.

Тепер законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.