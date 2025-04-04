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Уряд пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які не підлягають мобілізації

Автор:
Оля Березюк
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Кабінет міністрів пропонує розширити перелік студентів і педагогів, які можуть отримати відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд затвердив законопроєкт про зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав студентів і педагогів.

Від мобілізації пропонують звільнити:

Тепер законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.