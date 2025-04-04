Китай введе мита розміром 34% на весь імпорт зі США. Це відповідь на аналогічний удар Трампа

Новини

Китай введе додаткові мита розміром 34% на весь імпорт зі США. Це відповідь на мита, введені президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Нові тарифи почнуть діяти з 10 квітня. Пекін також контролюватиме експорт середніх і важких рідкоземельних елементів, як-от самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій до США — це обмеження почне діяти вже з 4 квітня.

«Ця практика [мит] США не відповідає правилам міжнародної торгівлі, серйозно підриває законні права та інтереси Китаю і є типовою односторонньою практикою залякування», — заявили в Держраді Китаю.