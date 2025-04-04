У МЗС переконані, що «Коаліція охочих» буде розширюватись

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний що «Коаліція охочих» — блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією, розширюватиметься.

Про це він заявив журналістам у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я переконаний, вона буде розширюватися. Зараз в нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме», — зазначив він.

За словами Сибіги, у діяльності коаліції можуть зʼявитись нові виміри.

«Одним з таких вимірів буде суто військовий — по лінії генеральних штабів, і можливо, інші виміри. Тому тут виконуються необхідні внутрішньодержавні процедури», — зазначив він.