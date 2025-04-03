Голова МЗС Малі назвав Україну «спонсором тероризму». Київ відповів
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Малі Абдулай Діоп заявив, що Україна начебто є «спонсором тероризму». У відповідь українське відомство назвало владу Малі нелегітимною хунтою.
«[Ми] готові подвоїти наші зусилля у протидії тероризму, боротьбі з тероризмом і зі спонсорами тероризму. Наприклад Україна, як я вже сказав, є спонсором тероризму, і це має бути зупинено», — сказав Діоп.
Речник МЗС України Георгій Тихий зреагував на ці слова. Він відкинув «безпідставні звинувачення» у втручанні в справи африканської держави й зазначив, що вони ніколи не були підкріплені жодними фактами.
«Це серйозна заява для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Справжньою загрозою для африканської стабільності та прогресу є російські «вагнерівські» найманці, які не несуть нічого, окрім смерті, руйнувань та пограбувань, куди б вони не прийшли», — додав український посадовець.
- У липні 2024 року повстанці-туареги на півночі африканської держави Малі заявили, що вбили й поранили десятки солдатів і найманців «ПВК Вагнера». Бої тривали протягом двох днів біля кордону з Алжиром.
- Після цього військові хунти країн Західної Африки звернулися з листом до Ради Безпеки ООН, у якому засудили нібито підтримку Україною повстанців-туарегів.
- За даними журналу The Economist, помітний контингент найманців «ПВК Вагнера» присутній щонайменше в пʼяти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік. Крім того, «вагнерівці» діяли на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.