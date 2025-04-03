Голова МЗС Малі назвав Україну «спонсором тероризму». Київ відповів

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Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Малі Абдулай Діоп заявив, що Україна начебто є «спонсором тероризму». У відповідь українське відомство назвало владу Малі нелегітимною хунтою.

«[Ми] готові подвоїти наші зусилля у протидії тероризму, боротьбі з тероризмом і зі спонсорами тероризму. Наприклад Україна, як я вже сказав, є спонсором тероризму, і це має бути зупинено», — сказав Діоп.

Речник МЗС України Георгій Тихий зреагував на ці слова. Він відкинув «безпідставні звинувачення» у втручанні в справи африканської держави й зазначив, що вони ніколи не були підкріплені жодними фактами.

«Це серйозна заява для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Справжньою загрозою для африканської стабільності та прогресу є російські «вагнерівські» найманці, які не несуть нічого, окрім смерті, руйнувань та пограбувань, куди б вони не прийшли», — додав український посадовець.