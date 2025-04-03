Коломойському продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо продовження тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 8 травня.
Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі суду.
Раніше Коломойського залишали під вартою у цій справі до 9 квітня, строк утримання продовжили ще на місяць.
Суд продовжив запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Прокурор долучив до справи пʼять томів з допитами свідків і висновками. Офіс генерального прокурора оголосив Коломойському підозру ще у травні 2024 року.
За даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).
- Ігор Коломойський також фігурує у справі про шахрайство та легалізацію майна — 2 вересня 2023 року йому повідомили про підозру. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він міг вивести за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків, насамперед ПриватБанк.