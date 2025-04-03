Держсекретар США Рубіо запевнив, що США не проти НАТО — але хочуть, щоб Альянс збільшив свої потужності

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Державний секретар США Марко Рубіо каже, що США не проти НАТО і залишаються надійним партнером цієї організації, але вони за те, щоб НАТО збільшило свої потужності.

Про це він заявив 3 квітня перед відкриттям саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент «Бабеля».

«США — це НАТО, США активні в НАТО так само, як і раніше. І ця істерія, яку розвели в деяких світових і американських медіа, не має підґрунтя», — зазначив він.

Рубіо нагадав, що Трамп уже заявляв, що США залишаються в НАТО, і про це свідчить новопризначений посол США в Альянс.

«Але ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим», — наголосив він і додав, що єдиний шлях для цього — це щоб наші партнери були спроможнішими.

«Розвинуті економіки багатих кран можуть собі це дозволити. Ми розуміємо, що це компроміс. Ми це робимо кожного року. Ми також маємо свої домашні потреби, але оборона в пріоритеті через ту роль, яку ми відігравали у світі і хочемо, щоб наші партнери зробили те саме», — зазначив він.

Держсекретар додав, що повномасштабна війна в серці Європи нагадує, що сила потрібна як запобіжник.

Рубіо розуміє, що країни-члени НАТО не зможуть підняти видатки на оборону за рік чи два, але наголосив на важливості того, щоб цей процес розпочався.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО при спілкуванні з журналістами також погоджувалися, що вони мають збільшити видатки на оборону.