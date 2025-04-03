Заступник голови ОП Паліса: Одна з міжнародних гарантій безпеки — це сильна українська армія
- Автори:
- Гліб Гусєв, Олександра Опанасенко
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cg.gov.ua
Одна з можливих міжнародних гарантій безпеки — це забезпечити Україні такі Збройні сили, які відібʼють будь-яку загрозу.
Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа, де був присутній «Бабель».
Україна провела моделювання (так звані «військові ігри»), в якому розглянула різні сценарії можливого повторного вторгнення Росії. На базі цих сценаріїв вона спроєктувала «кількісно-якісну модель» ЗСУ, які гарантовано захистять Україну. Щоб побудувати такі ЗСУ — потрібні ресурси, яких Україна зараз не має.
Результати моделювання представили західним партнерам.
- Про те, що одна з гарантій безпеки України від союзників — це підтримка її армії, говорив європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Європейський Союз може підтримати Україну двома способами — інтегрувати українське оборонне виробництво в структури ЄС та інвестувати в українське виробництво за «данською моделлю».
- Серед гарантій безпеки більшість українців віддають перевагу добре озброєній армії — це показало нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології.