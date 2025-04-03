Заступник голови ОП Паліса: Україна вважає, що домовленості, яких досягли в Саудівській Аравії, діють

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Україна вважає, що домовленості, яких досягли в Саудівській Аравії на перемовинах з американською делегацією, діють. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, портовій інфраструктурі та про безпеку судноплавства в Чорному морі.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з українськими та міжнародними медіа, де був присутній «Бабель».

Порушення цих домовленостей Україна фіксує і передає американській стороні дипломатичними каналами.

Важливо, що Україна не передавала американській стороні конкретний перелік обʼєктів критичної інфраструктури, їхні назви або координати. Вона передала критерії визначення таких обʼєктів.

Паліса розповів про свої особисті враження від переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, американські перемовники не тиснули на українських. Вони були здивовані тим, що Україна була готова на припинення вогню — і запропонувала план із розбивкою на «домени» (в повітрі, на суші, на морі).

За його особистими враженнями, у російської делегації було менше повноважень (менший мандат) від керівництва, ніж в української.

Що передувало

11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі. Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій, що суперечить заяві США.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну інфраструктуру.