До лав ЗСУ долучилися понад 8 000 колишніх засуджених

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Понад 8 тисяч колишніх засуджених долучилися до лав Збройних сил України. Це дані станом на початок квітня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року. Чимало з них уже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою, зазначають у Мінʼюсті.

Ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів — вони організовують медичні огляди увʼязнених, супроводжують їх на військово-лікарські комісії та готують документи для суду.

Зараз розглядають ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ.

Мобілізація засуджених

17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Закон дозволяє увʼязненим вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.

Щоб потрапити в ЗСУ (і єдино тільки на контракт), вʼязні мають написати заяву, пройти ВЛК, оцінку психічного стану, отримати від суду дозвіл, а потім зʼявитися в ТЦК. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.

За дезертирство — від 5 до 10 років позбавлення волі додатково до невідбутого строку за попереднім вироком.