Суд ЄС скасував санкції проти російського олігарха Дмитра Пумпянського

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Суд Європейського Союзу в Люксембурзі скасував санкції проти російського олігарха Дмитра Пумпянського, його дружини та сина.

Про це йдеться в рішенні суду.

Пумпянський — засновник Трубної металургійної компанії, російський Forbes оцінює його статки в $3,3 мільярда.

Санкції проти Дмитра Пумпянського — на той момент фактичного власника (він контролював 90% акцій) Трубної металургійної компанії, а також президента і бенефіціара групи «Синара» — ввели в березні 2022 року. Під санкціями опинилися і члени його сімʼї — дружина і син. Олександр Пумпянський був членом ради директорів компаній, що належать батькові. Галина Пумпянська потрапила під санкції, оскільки очолювала фонд, що належить компанії чоловіка.

У березні 2022 року Євросоюз вирішив, що бізнес Пумпянських тісно повʼязаний із Кремлем — і дає змогу Росії фінансувати вторгнення в Україну. Тож Пумпянські залишили свої пости в обох компаніях і оскаржили санкції в суді. Однак Велика Британія заявляла, що Пумпянський — один із найближчих до Путіна олігархів.

Тепер суд не зумів довести, що олігарх продовжує надавати значну підтримку або отримувати вигоду зі звʼязків із російською владою. А ще вказують, що він перестав бути «провідним бізнесменом», який приносить значний дохід уряду Росії. Тож суд постановив зняти з Пумпянських санкції, а ще — Рада ЄС має компенсувати їхні судові витрати.