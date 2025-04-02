Bloomberg: У США підготували нові санкції проти РФ, серед них — мито на імпорт із країн, які купують російську нафту

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Група з 50 сенаторів-республіканців і демократів домовилася запровадити санкції проти Росії у разі, якщо вона відмовиться від добросовісних переговорів про мир.

Про це пише Bloomberg.

Про підготовку санкцій оголосили демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем. Вони повідомили, що 50 сенаторів підписали законопроєкт, а двопартійна група з чотирьох законодавців представила супутній законопроєкт у Палаті представників.

За даними агентства, санкції включатимуть 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг.

Пакет також включатиме низку інших обмежень, зокрема заборону американським фінансовим установам інвестувати в організації, повʼязані з російським урядом.

Bloomberg зазначає, що ці санкції передбачають можливість для президента США робити тимчасові винятки, якщо це «відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів».

Американські чиновники розчаровані затягуванням Москвою переговорів після того, як російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій, що суперечить заяві США, зробленій минулого тижня.