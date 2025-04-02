Росія запустила по України ударні дрони й БпЛА-імітатори. Ось де працювала ППО

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Міноборони України

У ніч на 2 квітня Росія запустила по Україні 74 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони знищили 41 ударний безпілотник. Ще 20 дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Через російську атаку постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Минулої ночі (з 31 березня на 1 квітня) росіяни не запускали ударні дрони. Перед цим востаннє таке було 14 березня 2025 року і 14 жовтня 2024-го. Однак тієї ночі окупанти били по Україні ракетами й керованими авіабомбами.