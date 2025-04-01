У Литві знайшли тіло четвертого солдата США, який зник під час навчань

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Четвертого солдата американської армії, який зник під час військових навчань у Литві, 1 квітня знайшли мертвим поблизу міста Пабраде.

Про це повідомляє командування Збройних сил США в Європі та Африці.

За даними військових, загиблого виявили в другій половині дня. Його особу не розголошуватимуть, поки про смерть чоловіка не повідомлять рідним. Причини інциденту ще зʼясовують.

Потерпілих шукали сотні рятувальників з американського війська, Військово-морських сил США і Збройних сил Литви, Польщі, Естонії. В операції допомагали представники литовського уряду і цивільних відомств, доповідає командування.