У Полтаві почали демонтаж ще одного памʼятника, присвяченого Петру I

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«Суспільне»

У Полтаві 1 квітня розпочали перший етап демонтажу памʼятника на місці відпочинку Петра І.

Про це повідомляє «Суспільне».

З монумента зняли захисне полотно, що дозволило експертам, музейникам та іншим фахівцям розпочати його детальне вивчення.​

«Ми залучили архітекторів, реставраторів і всіх необхідних фахівців для цього. Сьогодні ви бачите один з етапів — зняття чохла й огляд памʼятника. Завтра планується будівництво риштувань для подальшого демонтажу», — розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.​

З бюджету громади грошей на демонтажні роботи не витрачали, додала Ямщикова.

«Суспільне»

Після демонтажу памʼятник передадуть на зберігання до музею «Поля Полтавської битви», де його експонуватимуть для відвідувачів. Демонтаж відбувається поетапно, а терміни завершення робіт залежатимуть від процесу і не можуть бути визначені наперед.

Памʼятник на місці відпочинку Петра І встановили 1849 року на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика, де за історичними даними цар зупинявся після Полтавської битви.