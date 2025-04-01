Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду в Литві — це вперше з часів Другої світової

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Німеччина 1 квітня офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової війни — 5-тисячну бронетанкову бригаду в Литві.

Про це пише Politico.

Новостворену 45 бронетанкову бригаду розгорнули під час церемонії під Вільнюсом. Було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

Берлін пообіцяв довгострокове розгортання підрозділу в 2023 році, пориваючи з десятиліттями німецької оборонної політики, яка уникала постійного розміщення бойових підрозділів за кордоном.

Підрозділ має бути повністю введений в дію до 2027 року і зрештою базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднінкаї, приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюсу. До того часу війська діятимуть з тимчасових литовських баз.

План включає не лише передові підрозділи, але й допоміжні підрозділи — як-от медичний центр, рота звʼязку і команди підтримки командування — в різних місцях дислокації.

Наразі в Литві дислокуються 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року їх кількість становитиме 500.

Литва, яка межує з російським Калінінградським ексклавом і Білоруссю, вважає цей крок життєво важливим для своєї національної безпеки.