Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугою громадського транспорту

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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху — тепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту.

Про це пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски й триколісні транспортні засоби.

Білошицький наголосив, що такі зміни мають на меті: