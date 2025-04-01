Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугою громадського транспорту
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху — тепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту.
Про це пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски й триколісні транспортні засоби.
Білошицький наголосив, що такі зміни мають на меті:
- зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами;
- підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку;
- гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.