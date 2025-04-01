Україна отримала €3,5 мільярда за програмою Ukraine Facility
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Freddie Collins / Unsplash
Україна отримала третій транш за програмою Ukraine Facility — €3,5 мільярда.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Транш виділили, бо Україна виконала потрібні умови та реформи, передбачені в плані, щоб отримати гроші. Гроші надають у вигляді грантів і позик.
Кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності та функціонування держави в період 2024—2027 років. Загалом у межах цієї програми вже виділили €19,6 мільярда.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.