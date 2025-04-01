У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Чотири українки загинули під час аварії мікроавтобуса та вантажівки в австрійському районі Нойнкірхен.
Про це повідомляє австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF.
Аварія сталася близько 06:20 ранку на автомагістралі А2 поблизу Зеебенштайну в напрямку Відня.
За даними поліції, вантажівка з напівпричепом, ймовірно, виїхала з паркувального місця на смугу розгону. Коли напівпричіп уже їхав смугою в напрямку Відня, мікроавтобус, у якому перебувало вісім українських пасажирів, врізався у вантажівку.
Четверо з восьми пасажирів мікроавтобуса загинули під час зіткнення, усі інші отримали серйозні травми. Поранених людей затиснуло в мікроавтобусі, і їх довелося визволяти, згодом їх госпіталізували.
У мікроавтобусі перебували громадяни України — чоловік-водій і сім пасажирок. У вантажівці — двоє чоловіків, обоє громадяни Перу.