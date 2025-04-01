Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про нове фінансування на €100 мільйонів. Куди підуть гроші
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про нове фінансування на €100 мільйонів у межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За ці гроші відбудують водогони й каналізації, а також приведуть їх до сучасних стандартів.
Також сьогоднішнє урядове рішення відкрило шлях для нового траншу від Європейського інвестиційного банку на €100 мільйонів на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Гроші підуть на відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішнім переселенцям.
Премʼєр додав, що завдяки співпраці з банком Україна виконує понад 400 проєктів, частину з них уже завершено. Ще понад 200 завершать у цьому й наступному роках.
«Загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні сьогодні становить близько €4,3 мільярда. Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації», — резюмував Шмигаль.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.
- Європейський інвестиційний банк (ELB) є довгостроковою кредитною установою Європейського Союзу, що належить державам-членам. Він фінансує інвестиції, які сприяють досягненню цілей політики ЄС та є одним із найбільших кредиторів України.