Молдова оголосила трьох працівників посольства РФ персонами нон грата. У Москві відповіли

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Кишинів 31 березня оголосив трьох співробітників посольства Росії в Молдові небажаними особами.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Там зазначили, що відомство передало відповідну ноту російському дипломату. За даними молдовського медіа NewsMaker, йдеться про посла Росії Олега Озерова.

«Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова. Дипломати повинні покинути країну», — кажуть у МЗС.

Озеров розповів журналістам, що один із трьох небажаних дипломатів РФ — співголова Обʼєднаної контрольної комісії з врегулювання придністровського конфлікту.

Ці дії повʼязують з даними Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови про те, що російське посольство допомогло засудженому в Молдові депутату Александру Нестеровському втекти до Придністровʼя. Його звинувачували в корупції та причетності до незаконного фінансування політпартії.

Очільник СІБ Александр Мустяце назвав це частиною гібридної агресії проти Кишинева. Посольство Росії спростувало ці дані й закликало молдавську сторону «утримуватися від «провокаційних домислів».