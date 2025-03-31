На Хмельниччині знайшли найдавніші сліди обробки кісток мамонта — люди робили це сотні тисяч років тому
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У селищі Меджибіж Хмельницької області українські археологи виявили найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі International Journal of Osteoarchaeology.
Вчені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей в Меджибожі. Це стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам’яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки щонайбільш п’ять сантиметрів. Одинадцять знахідок мали сліди обробки, зокрема, вони були загострені з обох боків.
Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним.
Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли з кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли й не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати з твердішими матеріалами, наприклад камінням. З іншого боку, кістки могли використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.