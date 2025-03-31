У Рівному воду подаватимуть погодинно. Ось чому

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Рівненський обласний водоканал у квітні подаватиме воду з пониженим тиском в окремі години. Тобто у кранах у певні години не буде порібного напору, а в декого взагалі не буде води.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Рівнеоблводоканал пояснює це «скрутною фінансовою ситуацією», яка склалася через невідповідність тарифів реальним потребам підприємства.

Директор Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль каже, що економічно обґрунтований тариф мав би бути 57.07 грн за «куб» водопостачання та водовідведення для всіх категорій. Зараз тариф для населення становить 32.60 грн — він залишився на рівні, який був до повномасштабної війни.

«Попри те що населення розраховується з нами за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг Рівнеоблводоканалу вже перевалив за 115 мільйонів гривень. Із них близько 70 мільйонів — це борг за електроенергію, а решта 45 мільйонів — борг підприємства перед «Рівнеазотом» за очистку стоків», — додав він.

За його словами, на 2025 рік Рівненська обласна рада виділила водоканалу 20 мільйонів гривень.

Тому на підприємстві наголошують, що зараз єдиний вихід із ситуації — це погодинне обмеження води для населення.