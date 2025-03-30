Адміністрація Трампа сама хоче розсаджувати журналістів у залі для брифінгів

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Найближчими тижнями Білий дім США планує самостійно розсаджувати журналістів у кімнаті для брифінгів, що раніше було роботою Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA).

Про це передає Axios.

Це ще одна спроба адміністрації президента Дональда Трампа посилити контроль за тим, хто висвітлює його діяльність. Нинішні посадовці відкрито заявляють, що прагнуть змінити давні традиції роботи з пресою.

Деякі члени WHCA намагаються знизити напругу. Один із членів асоціації запропонував змінити статут, щоб прессекретар Білого дому – наразі Керолайн Левітт – автоматично ставав президентом WHCA.

Один із високопосадовців Білого дому вважає цю ідею «цікавою», але сумнівається, що правління асоціації реалізує це. Асоціація кореспондентів Білого дому наголошує, що її місія – сприяти якісній журналістиці та забезпечувати повноцінне висвітлення діяльності президента. І тому її члени, найімовірніше, категорично відкинуть ідею зробити прессекретарку своєю очільницею.

У кімнаті для брифінгів є престижні місця, з яких легше привернути увагу прессекретаря і поставити складні питання, а також потрапити в ефір.

У лютому Білий дім взяв під контроль відбір журналістів для пулу, який супроводжує президента в Овальному кабінеті та на борту Air Force One. Раніше це також було роботою WHCA. У відповідь на це асоціація заявила: «У вільній країні лідери не можуть самі обирати, хто їх висвітлює».

Білий дім уже розробив план «фундаментальної реструктуризації» кімнати для брифінгів на основі нових критеріїв. Нове розташування місць враховуватиме представників телебачення, друкованих і цифрових медіа, включаючи онлайн-інфлюенсерів і нові видання.

«Мета – не лише отримати сприятливе висвітлення. Ми справді оцінюємо, як люди споживають інформацію. Інфлюенсери важливі, але їм складно забезпечувати регулярне висвітлення, тому здатність постійно працювати в Білому домі також враховується», — сказав чиновник на умовах анонімності.

Великі традиційні медіа залишаться в кімнаті, але частина може втратити звичні місця в перших рядах.