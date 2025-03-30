NYT: США лютували, що Україна потопила крейсер «Москва» без попередження
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Wikimedia
Україна не попередила США про плани знищити флагман російського флоту «Москва». Тому американці лютували, коли крейсер потопили.
Про це йдеться в розслідуванні газети The New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.
У середині квітня 2022 року американські та українські військово-морські офіцери були на плановому дзвінку для обміну розвідданими. Раптом на їхніх радарних екранах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера «Москва».
За словами неназваного колишнього старшого офіцера США, американці здивовано промовили: «О, це ж Москва!». А українці сказали: «О боже. Дуже дякуємо. До побачення».
Потоплення «Москви» стало беззаперечною перемогою — демонстрацією української майстерності та російської недолугості. Водночас цей епізод показав і непорозуміння в українсько-американських відносинах у перші тижні повномасштабної війни.
Для американців це стало джерелом обурення — адже українці навіть не попередили про операцію; подиву — бо виявилось, що Україна має ракети, здатні уразити такий корабель; і паніки — бо адміністрація президента Джо Байдена не планувала давати українцям можливість атакувати настільки потужний символ російської влади.
- 13 квітня 2022 року ЗСУ поцілили двома ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» — флагман Чорноморського флоту РФ. Після цього на борту почалась пожежа, а вже 14 квітня Росія визнала, що «Москва» затонула, але причин не назвала. Це саме той корабель, який «посилали» українські захисники острова Зміїний.