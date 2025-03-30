Російські війська вдарили по Україні балістикою та дронами. Що вдалося збити

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 30 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 111 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українська ППО збила 65 російських безпілотників, ще 35 були локаційно втрачені. Цілі збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Через російську атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина. У Харкові дрони пошкодили військовий госпіталь та пошкодили багатоповерхівку — дві людини загинули, ще 25 постраждали.